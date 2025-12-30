 Болгарія з 1 січня переходить на євро

Клуб

Болгарія з 1 січня переходить на євро і відмовляється від національної валюти

Болгарія переходить на євро. Фото: ua.bolgarskiydom.comБолгарія переходить на євро. Фото: ua.bolgarskiydom.com

З 1 січня Болгарія офіційно перейде на євро, завершивши використання національної валюти — лева — та приєднавшись до єврозони як її 21-й учасник.

Про це пише Reuters.

Країна виконала всі необхідні умови для вступу до єврозони, зокрема щодо рівня інфляції, дефіциту бюджету, державних запозичень і стабільності валютного курсу. Після запровадження євро Болгарія також отримає місце у керівній раді Європейського центрального банку.

Перехід на спільну європейську валюту тривалий час залишався стратегічною метою болгарських урядів, однак у суспільстві досі немає єдиної думки. Частина громадян побоюється подорожчання товарів або не хоче відмовлятися від лева як символу національної ідентичності. Водночас бізнес, особливо орієнтований на торгівлю з країнами ЄС, загалом підтримує зміну валюти.

Останнім часом багато компаній уже почали вказувати ціни одразу у двох валютах — левах та євро. По всій країні також з’явилися державні інформаційні білборди з курсом обміну та гаслом «Спільне минуле, спільне майбутнє, спільна валюта», а в медіа активно транслюють роз’яснювальні ролики про перехід.

Водночас, за даними Reuters, перехід Болгарії на євро відбувається на тлі глибокої політичної кризи — країна готується вже до восьмих дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про перейменування обігової монети «копійка» на «шаг». Ініціативу запропонував Національний банк України.

