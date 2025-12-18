Рада підтримала перейменування «копійки» на «шаг»

Старий зразок шагів. Ілюстраційне фото: ЕП

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про перейменування обігової монети «копійка» на «шаг». Ініціативу запропонував Національний банк України.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Законопроєкт було зареєстровано 1 жовтня 2025 року.

Наразі документ готують до розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який передбачає перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг», і пропонує парламенту проголосувати за нього одразу, без окремого другого читання.

Раніше, ще у 2024 році, Національний банк виступив з ініціативою перейменування копійки на «шаг», пояснивши це прагненням відновити історичну справедливість, повернути національні традиції та остаточно усунути російську спадщину з грошової системи України, пише «УП. Життя».

Запропонована зміна викликала активні дискусії в суспільстві. Частина громадян підтримала ідею, інші ж розкритикували її як недоцільну або надто витратну. Також у соцмережах лунали зауваження щодо співзвучності назви з російською мовою.

Водночас мовознавці пояснюють, що слово «шаг» має українське походження і не пов’язане з російським значенням слова «крок». За тлумачними словниками, шаг — це дрібна монета вартістю пів копійки. Назва походить від слова «сяг» або дієслова «сягати», які були поширені в мові часів Київської Русі. Такі збіги з іншими мовами фахівці відносять до міжмовних омонімів, які мають схоже написання, але різне походження і значення.

