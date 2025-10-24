Українці більше зберігають гроші у гривнях: сума депозитів перевищила ₴1,5 трлн

Українці дедалі більше зберігають гроші у гривнях. Фото: УНІАН

Станом на 1 жовтня цього року українці та підприємці зберігають у банках 1,52 трильйона гривень, що на 23,4 мільярда гривень більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст депозитів громадян склав 123,2 мільярда гривень — це найвищий показник за останні три роки в аналогічні періоди.

Структура банківських вкладів:

998 мільярдів гривень — вклади в національній валюті (+21,1 мільярда гривень за вересень);

517,4 мільярда гривень — вклади в іноземній валюті (+2,3 мільярда гривень).

Частка ФОПів серед вкладників становить 3,1%, а в загальній сумі вкладів — 11,6%. Загальний обсяг їхніх коштів у банках — 176,1 мільярда гривень.

Фонд гарантування вкладів нагадав, що з 13 квітня 2022 року і до завершення воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його скасування, усі вклади українців, у тому числі ФОПів, гарантуються на 100%.

Після завершення цього терміну максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тисяч гривень. Наразі усі 60 банків України є учасниками Фонду гарантування вкладів.

