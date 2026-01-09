 До бюджетів Миколаївщини за рік сплатили ₴39 млн за ліцензії на алкоголь, тютюн, пальне

  • субота

    10 січня, 2026

  • -1.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -1.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне принесли Миколаївщині понад ₴39 млн

До бюджетів Миколаївщини за рік сплатили 39 млн грн за ліцензії на алкоголь, тютюн, пальне. Ілюстративне фото: МикВістіДо бюджетів Миколаївщини за рік сплатили 39 млн грн за ліцензії на алкоголь, тютюн, пальне. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 39,2 мільйони гривень плати за ліцензії на виробництво та торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й пальним.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 9,7 мільйона гривень більше, ніж у січні–грудні 2024 року. Надходження зросли на 33%.

Протягом року платникам регіону видали 7044 ліцензії. Зокрема, 5895 — на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Також оформили 1058 ліцензій на зберігання пального, 57 — на роздрібну торгівлю пальним і 24 — на оптову. Ще 10 ліцензій отримали підприємства на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Водночас податківці анулювали 2176 ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет і пальним.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 35 мільйонів гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги
Фермера з Миколаївщини судитимуть за забруднення довкілля: збитки сягнули ₴900 тисяч
Масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 кв. метрів виявили на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 кв. метрів виявили на Миколаївщині
Фермера з Миколаївщини судитимуть за забруднення довкілля: збитки сягнули ₴900 тисяч
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

9 годин тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні