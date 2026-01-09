Ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне принесли Миколаївщині понад ₴39 млн

До бюджетів Миколаївщини за рік сплатили 39 млн грн за ліцензії на алкоголь, тютюн, пальне. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 39,2 мільйони гривень плати за ліцензії на виробництво та торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й пальним.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 9,7 мільйона гривень більше, ніж у січні–грудні 2024 року. Надходження зросли на 33%.

Протягом року платникам регіону видали 7044 ліцензії. Зокрема, 5895 — на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Також оформили 1058 ліцензій на зберігання пального, 57 — на роздрібну торгівлю пальним і 24 — на оптову. Ще 10 ліцензій отримали підприємства на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Водночас податківці анулювали 2176 ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет і пальним.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 35 мільйонів гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.