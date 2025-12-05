  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд єдиного внеску. Ілюстративне фото: «МикВісті»РМиколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За одинадцять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 34,9 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,3 мільйона гривень, або на 31,2%.

В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 6602 ліцензії, серед яких:

  • 5489 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
  • 1031 — на право зберігання пального;
  • 52 — на право роздрібної торгівлі пальним;
  • 22 — на право оптової торгівлі пальним;
  • 8 — на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1957 ліцензій.

Раніше повідомлялось, що за 9 місяців підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴32 мільйони гривень за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава
Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ
У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року
Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ
Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

У селі на Миколаївщині планують відновити після обстрілів ліцей за ₴30 млн

3 години тому

Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

Світлана Іванченко

Головне сьогодні