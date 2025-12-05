Миколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального

РМиколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За одинадцять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 34,9 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,3 мільйона гривень, або на 31,2%.

В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 6602 ліцензії, серед яких:

5489 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

1031 — на право зберігання пального;

52 — на право роздрібної торгівлі пальним;

22 — на право оптової торгівлі пальним;

8 — на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1957 ліцензій.

Раніше повідомлялось, що за 9 місяців підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴32 мільйони гривень за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну.