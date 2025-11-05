Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:13, 05 листопада, 2025
-
За десять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 32,3 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, порівняно з минулим роком надходження зросли на 7,9 мільйона гривень, або на понад 32%.
В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 6054 ліцензії, серед яких:
-
4974 — на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном і рідинами для електронних сигарет;
-
1003 — на зберігання пального;
-
49 — на роздрібну торгівлю пальним;
-
20 — на оптову торгівлю пальним;
-
8 — на оптову торгівлю алкоголем і тютюновими виробами.
Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1637 ліцензій.
Раніше повідомлялось, що за 9 місяців підприємці Миколаївщини сплатили майже 29 мільйонів гривень за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.