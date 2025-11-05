  • середа

Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального

Миколаївщина отримала понад 32 млн грн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального. Ілюстративне фото: «МикВісті»Миколаївщина отримала понад 32 млн грн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За десять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 32,3 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, порівняно з минулим роком надходження зросли на 7,9 мільйона гривень, або на понад 32%.

В податковій зазначили, що за цей період підприємцям області видали 6054 ліцензії, серед яких:

  • 4974 — на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном і рідинами для електронних сигарет;

  • 1003 — на зберігання пального;

  • 49 — на роздрібну торгівлю пальним;

  • 20 — на оптову торгівлю пальним;

  • 8 — на оптову торгівлю алкоголем і тютюновими виробами.

Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 1637 ліцензій.

Раніше повідомлялось, що за 9 місяців підприємці Миколаївщини сплатили майже 29 мільйонів гривень за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну.

