Підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴29 млн за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З січня по вересень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 28,8 мільйонів гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 7,1 мільйон гривень, або на 32,7%.

За цей час підприємцям видали 5556 ліцензії:

  • 4497 — на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет;
  • 988 — на зберігання пального;
  • 46 — на роздрібну торгівлю пальним;
  • 19 — на оптову торгівлю пальним;
  • 6 — на оптову торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет.

Водночас за порушення правил торгівлі податківці скасували 1384 ліцензію.

Нагадаємо, з січня по серпень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 636,7 мільйона гривень податку на прибуток.

