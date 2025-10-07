Підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴29 млн за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З січня по вересень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 28,8 мільйонів гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 7,1 мільйон гривень, або на 32,7%.

За цей час підприємцям видали 5556 ліцензії:

4497 — на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет;

988 — на зберігання пального;

46 — на роздрібну торгівлю пальним;

19 — на оптову торгівлю пальним;

6 — на оптову торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет.

Водночас за порушення правил торгівлі податківці скасували 1384 ліцензію.

Нагадаємо, з січня по серпень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 636,7 мільйона гривень податку на прибуток.