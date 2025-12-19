 Умєров анонсував другий раунд консультацій України зі США

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Умєров анонсував новий раунд консультацій України зі США за участі європейських партнерів

Рустем Умєров. Фото: Facebook/Rustem UmerovРустем Умєров. Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій з американською стороною сьогодні,19 грудня.

Про це він написав у Telegram.

За його словами окрім нього та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова, до консультацій долучилися й європейські партнери.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за координацію, яка дозволяє нам зберігати спільне бачення та скоординовано рухатися вперед. Ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації з нашими європейськими колегами і готуємося до подальших обговорень з американською стороною», – зазначив секретар РНБО.

Рустем Умєров також додав, що за підсумками консультацій поінформує президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

Останні новини про: Війна в Україні

Закриті пункти пропуску через обстріл Одещини: митники радять альтернативні маршрути до Молдови
Рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів
Путін каже, що готовий відмовитись бити вглиб України на час виборів
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
новини

Жителі будинку у Миколаєві пів року не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Даріна Мельничук
новини

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Путін каже, що готовий відмовитись бити вглиб України на час виборів
Рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів
Закриті пункти пропуску через обстріл Одещини: митники радять альтернативні маршрути до Молдови

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

9 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні