Умєров анонсував новий раунд консультацій України зі США за участі європейських партнерів

Рустем Умєров. Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій з американською стороною сьогодні,19 грудня.

Про це він написав у Telegram.

За його словами окрім нього та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова, до консультацій долучилися й європейські партнери.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за координацію, яка дозволяє нам зберігати спільне бачення та скоординовано рухатися вперед. Ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації з нашими європейськими колегами і готуємося до подальших обговорень з американською стороною», – зазначив секретар РНБО.

Рустем Умєров також додав, що за підсумками консультацій поінформує президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.