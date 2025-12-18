«Мирна угода буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде», — Арахамія

Давид Арахамія заявив, що мирна угода буде або поганою, або її не буде зовсім. Ілюстративне фото: МикВісті

Можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

Про це заявив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

— Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода, — прим.) буде або погана, або дуже погана, або її не буде, — сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо шансів досягнення домовленостей на нинішньому етапі переговорів, він наголосив, що без участі США укладення угоди є неможливим. За його словами, тиск з боку американців наразі більший на Україну, ніж на Росію, однак саме за цієї умови шанс на дипломатичне рішення все ж існує. Без американської участі, вважає він, можливий лише військовий шлях.

Арахамія зазначив, що у переговорах залишаються два ключові питання. Перше — це гарантії безпеки, які мають на 100% унеможливити повторення війни. Друге — позиція Росії щодо Донбасу.

— Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше, два. Нам потрібно гарантії безпеки, щоб була 100% гарантія, що війна знову не прийде до нас. Це було з часів Стамбула також: гарантії безпеки — номер один, що потребує Україна. А їм потрібен Донбас. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас, — заявив Давид Арахамія.

За його словами, навіть якби з’явилися політики, готові погодитися на передачу Донбасу, реалізувати таке рішення було б неможливо — ані з правової, ані з політичної точки зору.

Він припустив, що у разі тупикової ситуації можливі лише гібридні або компромісні моделі, подібні до рішень, які застосовувалися після конфліктів на Балканах. Однак для цього, за його словами, потрібна готовність Росії до діалогу, якої наразі немає.

— Тоді єдиним шляхом, яким можна рухатись, якщо це єдине питання не вирішене, — це щось навколо Донбасу робити, якісь гібридні моделі. Але для цього потрібно, щоб росіяни до цього були готові, — зазначив нардеп.

За його словами, зараз у росіян риторика дуже проста: «black and white»: віддайте Донбас».

Арахамія також критично оцінив можливі безпекові гарантії за аналогією зі статтею п'ятою НАТО, назвавши їх недостатніми для України.

— Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування — ракети там і таке інше, — сказав він.

Раніше у Вашингтоні запропонували варіант спільно використовувати наразі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, поділивши її між Україною, США та Росією.