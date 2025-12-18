«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах

У Миколаєві батьки скаржаться на якість безоплатних обідів 16 грудня у школі №45. Фото: відео з соцмереж

У Миколаєві мама учня школи №46 оприлюднила відео, на якому показала безоплатний обід, поданий дітям 16 грудня. За її словами, огірки у ланчбоксі були з пліснявою.

Жінка опублікувала інформацію про це своєму ТікТок, пишуть «МикВісті».

Матір учня зазначила, що харчування до школи привозять, оскільки вже другий рік у навчальному закладі триває ремонт їдальні. За її словами, адміністрація школи пообіцяла звернутися до постачальника щодо зафіксованих порушень.

На відео видно стандартний ланчбокс, у якому подали відварні макарони, шматок курки та сиру, а також свіжі огірки з пліснявою.

— Шкільне харчування… огірки з пліснявою. Це як взагалі? — дивується матір учня.

Зазначимо, що редакція «МикВісті» намагалася перевірити інформацію, оприлюднену у відео, ще на момент його публікації. Однак підтвердити або спростувати слова жінки просто не вдалося: навіть станом на вечір 17 грудня шкільні меню все ще не були у відкритому доступі. Відповідна інформація була відсутня:

на сторінці КВП з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва;

на сайті управління освіти Миколаївської міської ради;

на офіційному сайті школи №46;

на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

Лише згодом, 18 грудня, Держпродспоживслужба оприлюднила офіційне меню Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва на вівторок, 16 грудня. Згідно з документом, школярам мали подати: натуральні овочі, курку, запечену в соусі «Імбирному», відварні макарони, сир, сік, свіжі фрукти. Інші структури так і не поширили інформацію про склад обідів.

Також у службі показали результати перевірок страви в інших закладах освіти міста: миколаївських гімназіях № 6, 12, 11, 52, ліцеях №42, 38, 9 та 51.

Фото порцій, які отримали учні в школах 16 грудня. Фото: Держспоживслужба Миколаївської області

Нагадаємо, раніше, 15 грудня, Комунальне виробниче підприємство з організації харчування у школах Миколаєва односторонньо розірвало договір із ТОВ «Проссекко 8» через порушення графіку постачання страв, а також порушення санітарних норм.

До цього миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив комунальному підприємству розірвати договір з компанією «Проссекко 8» на організацію кейтерингу в школах міста.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.