Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Кашу для школярів Миколаєва варили на вулиці під дощем, колаж МикВісті

У понеділок, 8 грудня, частину шкіл міста харчуванням почала забезпечувати приватна компанія, яка отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Однак, як повідомили «МикВісті» батьки дітей, сніданку діти не отримали, а їжу у частину шкіл привезли лише після обіду.

«МикВісті» отримали кадри, як працівники компанії «Проссекко 8» варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

Як відомо, після суспільного резонансу через якість шкільного харчування в Миколаєві мерія вирішила залучити приватного підрядника. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

На знятих учора вранці відео, які отримала редакція, видно, що їжу готують на вулиці під наметом в дощ.

— Їжа готується на вулиці під зонтиком під дощем.... Перфоратором молотиться каша, заливається кип‘ятком... Це цирк. Усі школи в різнобій, ходи обирай, що везти... Ось і тендер модного кабака... КВП не впорався з завданням, — каже чоловік за кадром.

Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров розповів у коментарі «МикВісті», що проблеми з харчуванням у школах сталися через брак персоналу на підприємстві.

— Ця ситуація вчора була трохи негативною, причина полягала в кадрових питаннях. Я вчора спілкувався з Іриною Анатоліївною (Ірина Стоєва, власниця компанії «Просекко 8», – прим.), і ситуація пов'язана з кадрами, люди чи кинули, чи пішли, щось пов'язано з цим. КОП надіслав їм попередження та претензію через те, що вони майже зірвали (харчування, – прим.). Сьогодні КОП тримає ситуацію під контролем. І сьогодні, другий день, поки що все добре. Як я зрозумів, декілька людей повідомили, що не вийдуть на роботу, — сказав Анатолій Петров.

Заступник міського голови Миколаєва з питань освіти Анатолій Петров та начальниця управління освіти Ганна Личко, фото МикВісті

Своєю чергою, начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко кореспондентці «МикВісті» повідомила, що оплата послуг компанії ТОВ «ПРОСЕККО 8» за шкільне харчування буде здійснюватися лише за ті порції, які отримали діти.

— Вчора у звʼязку зі збоєм у постачанні приготовленої їжі, плата послуг буде здійснена виключно за тут кількість порцій, що діти мали можливість зʼїсти. Сьогодні все в порядку. Керівники шкіл повідомили що їжа смачно пахне і гарно виглядає і порції нормальні,— сказала Ганна Личко.

Зазначимо, у серпні Миколаїв отримав 25,5 мільйона гривень державної субвенції на харчування учнів 1–11 класів, а також 3,6 мільйона гривень від ООН на покращення раціону молодших школярів. Ще 3,6 мільйона гривень субвенції надійшли у вересні. У жовтні стало відомо, що Миколаївська громада отримає додаткові 61,3 мільйона гривень від держави на організацію шкільного харчування.

— Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що з 8 вересня на прифронтових територіях у школах, де відбувається денне навчання буде відбуватись харчування дітей за рахунок держави. Ми співфінансуємо з місцевого бюджету цей процес, — пояснив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Привіт! Я — Анна Гакман, авторка цього матеріалу.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

«У грудні запускаємо тестовий формат кейтерингу у 23 школах: готові страви доставлятимуть точно на час подачі. Протягом місяця перевіримо ефективність цього варіанту, щоб зрозуміти, чи дійсно він забезпечить тепле, смачне й комфортне харчування. Якщо результат буде позитивним, розширимо цей формат і на інші школи, що працюють очно. Це 51 заклад середньої освіти. Процес організації харчування забезпечує наше міське підприємство. Нам важливо отримати відгуки від батьків, щоб мати об’єктивну картину та оперативно реагувати на зауваження», — написав Олександр Сєнкевич.

Харчування в школах Миколаєва

У Миколаєві після виявлених проблем з харчуванням почали говорити про можливість залучення субпідрядників для кейтерингу в школах без кухонь. Адже за словами мера міста Олексанра Сєнкевича комунально-виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах не справляється з навантаженням.

Скарги на харчування в навчальних закладах почали надходити від батьків учнів ще у вересні 2025 року. Вони публікували у соцмережах дописи та говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. Також влада повідомляла, що розглядає можливість встановлення камер у шкільних їдальнях.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна.

Міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Після всіх перевірок та з'ясування ситуації у міській раді заявили про можливість зміни систему харчування у школах, щоб розділити організацію між різними компаніями, замість того щоб залишати все за одним підприємством.

Згодом у мерії вирішили залучити приватного підрядника, який протягом місяця буде доставляти їжу в частину шкіл міста.

Комунально-виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах Миколаєва наприкінці листопада обрало компанію, яка на субпідряді організовуватиме кейтеринг та годуватиме дітей в школах протягом грудня – товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОССЕККО 8», яка була єдиною, що подала пропозиції для участі у конкурс.

Стартова ціна закупівлі послуг була 14 мільйонів 285 тисячі 779 гривень, але остаточна знизилась на 6 тисяч 120 гривень до 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Субпідрядник має дотримуватись всіх умов у сфері громадського харчування та санітарно-епідеміологічного законодавства. Відповідно до договору КОП закуповує послуги з харчування учнів до 31 грудня 2025 року.