Сєнкевич створив комісію для перевірки скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Фото: «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич створив комісію після скарг батьків на харчування дітей в школах. Фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків щодо харчування у школах. У місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Про це він повідомив у Facebook у відповідь на кілька публікацій від батьків у соцмережах, де вони зазначали, що порції замалі, а якість їжі залишає бажати кращого.

Олександр Сєнкевич нагадав, що цього року вперше запровадили безкоштовне харчування для всіх учнів. За його словами, це важливий крок, і їжа має бути не лише поживною, а й відповідати всім нормам.

— Щоб розібратися в ситуації, ініціюю створення комісії за участю представників міськради. Головою комісії буде мій заступник з гуманітарних питань. Також запросимо до роботи представників контролюючих органів, зокрема Держпродспоживслужби. Обов’язково триматиму вас у курсі результатів, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, сьогодні батьки школярів надіслали свої скарги щодо якості безкоштовного харчування в навчальних закладах. За їхніми словами, порції не відповідають заявленим розмірам, їжа часто холодна, а посуд — брудний.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна ШевченкоТак кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

