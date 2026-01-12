Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі: є поранений

Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі. Ілюстративне фото: Олексій Кулеба

У понеділок, 12 січня, російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі. Через обстріли поранений одного члена екіпажу.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під удар потрапив танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту Чорноморська для завантаження рослинної олії. На борту виникла пожежа, один моряк зазнав поранень.

Також російські дрони атакували судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи.

«Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань», — йдеться у повідомленні.

Раніше, російські війська завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше п’ятеро отримали поранення.