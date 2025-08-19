З нового навчального року всі школярі Миколаєва отримуватимуть безкоштовні обіди
- Марія Хаміцевич
11:00, 19 серпня, 2025
У новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, якщо раніше державна програма діяла лише для початкових класів, то тепер вона поширюється і на середню та старшу школу. Йдеться про дітей, які навчаються очно.
Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.
Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.
Раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки планує розширити програму безкоштовного харчування у школах, включивши до неї учнів 5-6 класів.
