З нового навчального року всі школярі Миколаєва отримуватимуть безкоштовні обіди

Харчування в школах. Фото: «Зміст»

У новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, якщо раніше державна програма діяла лише для початкових класів, то тепер вона поширюється і на середню та старшу школу. Йдеться про дітей, які навчаються очно.

Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.

Раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки планує розширити програму безкоштовного харчування у школах, включивши до неї учнів 5-6 класів.