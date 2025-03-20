МОН розширює програму безкоштовного харчування: пільги отримають учні 5-6 класів

Харчування в школах, фото: «Зміст»

Міністерство освіти і науки планує розширити програму безкоштовного харчування у школах, включивши до неї учнів 5-6 класів.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

За планом, у вересні 2026 року безкоштовне харчування запровадять для учнів 5-6 класів по всій Україні.

Крім того, Міносвіти планує з вересня цього року запровадити безкоштовне харчування для учнів 5-11 класів у прифронтових і прикордонних областях, а в подальшому – розширити програму на всю країну.

Реклама

«Одна з цілей міністерства — створити безпечне освітнє середовище у закладах освіти. Завдяки поступовому розширенню програми, ще більше українських учнів безоплатно зможуть отримати корисне та здорове харчування в закладах освіти», — зазначив Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.

Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.