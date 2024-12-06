Очаківська міська рада планує безкоштовне харчування для школярів та дітей у дитсадках у 2025 році

Харчування у закладах освіти. Архівне фото «МикВісті»

Школярі та вихованці дитячих садочків Очаківської громади у 2025 році отримуватимуть безкоштовне харчування у навчальних закладах.

Відповідні проєкти рішень винесуть на майбутню сесію Очаківської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Зокрема, планується, що харчування (сніданок) учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Очаківської громади у 2025 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету. Таким чином, діти початкових класів зможуть отримувати гаряче харчування безкоштовно під час очної або змішаної форми навчання. Згідно з розрахунками міськради, вартість харчування одного учня 1-4 класів на день складає 50 гривень.

Що стосується учнів 5-11 класів, то вартість їхнього одноразового сніданку також встановлено на рівні 50 грн на день. Це харчування фінансуватиметься з місцевого бюджету під час змішаного навчання. Зазначається, що безоплатне харчування діятиме лише в робочі дні. У разі відсутності учнів на навчанні, компенсація за харчування не надаватиметься.

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У 2025 році також планується передбачити безкоштовне дворазове харчування для вихованців закладів дошкільної освіти Очаківської громади, які здобувають освіту за очною формою. Вартість дворазового харчування (сніданок та обід) у дитсадках складе 72 гривні на день. Таке харчування також фінансуватиметься з місцевого бюджету.

Організація харчування в навчальних закладах та дитячих садках проводитиметься за попередньою письмовою згодою батьків або осіб, що їх замінюють.

Нагадаємо, у школах Миколаєва планують встановити ціни на харчування для початкових класів та дітей, батьки яких належать до учасників бойових дій. Вартість фінансуватимуть з державного бюджету та бюджету міста.

Зазначимо, що на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.