Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком.

Про це йшла мова під час засідання комісії Миколаївської міської ради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

За словами Дмитра Січка, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

— Чи є у вас фідбек від шкіл, що стосується дитячого харчування. Тому що, наприклад, у мене півтора місяця тому, точно була інформація, що 70% дітей просто не їдять за цим меню Клопотенка, яке затверджено в Києві. Тому що їжа там без цукру, без солі, без масла, без нічого. Діти її просто викидують відповідно, – зазначив депутат.

Він також підкреслив, це призводить до марнування державних коштів, оскільки куплені продукти не споживаються учнями.

— Я бачив оцей велику кількість тої їжі, яку просто діти викидують та не їдять. А це державні кошти, які ми витрачаємо за цим меню, які діти просто не сприймають, – сказав Дмитро Січко.

Український кулінарний шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко пояснила, що меню розроблено відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів №305, яка встановлює обов’язкові показники споживання овочів, фруктів та інших корисних продуктів.

— Діти не звикли вдома їсти багато, наприклад, овочів. Навіть ті самі фрукти вони не всі їдять. Дома діти їдять дещо інше меню. Глобальної статистики (щодо того як діти харчуються за новим меню – прим.) у нас немає, але є затверджена норма споживання. Якщо вказано кількість солі, яку дитина має споживати, то ця кількість солі розподіляється на всі види блюд, які повинні приготувати під час цього меню. Якщо вдома діти звикли споживати більш солону їжу, то ми не можемо дати більше тієї солі, ніж затверджено у нормах, – зазначила Ганна Личко.

Однак депутат наполягав, що страви потрібно робити смачнішими, щоб діти їх не відмовлялися їсти.

— Якщо не додавати хоча б трохи масла в буряк чи капусту, то діти цього не їстимуть.Це меню без солі без цукру без масла капельки діти просто не їдять і гроші які виходять на харчування за цим меню Клопотенко вони просто 70% викидують, – додав Дмитро Січко.

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Як відомо, меню Євгена Клопотенка було вперше запроваджено в українських школах у 2020 році, коли Міністерство освіти і науки України прийняло рішення обов’язково адаптувати нові стандарти харчування в усіх державних школах країни. Воно було розроблено в рамках реформи шкільного харчування, спрямованої на покращення якості їжі та дотримання принципів здорового харчування для школярів.

Процес впровадження меню був поступовим, і в перші роки воно тестувалося в окремих школах, а з часом стало обов’язковим для всіх навчальних закладів.

Нові стандарти передбачають значну зміну раціону, включаючи підвищену кількість овочів, фруктів, зменшення кількості цукру та солі, а також відмову від використання консервантів та штучних добавок у стравах.

У 2022 році кулінарний експерт Євген Клопотенко у відповідь на критику оновленого шкільного меню разом із командою прописав подальші дії.

Як відомо, на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Загалом з державного бюджету на безоплатне харчування учнів початкових класів шкіл в різних областях України 2 мільярди гривень субвенції, повідомляло минулого тижня Міністерство освіти і науки.