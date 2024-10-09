Уряд виділив ₴31 млн на безкоштовне харчування учнів молодших класів у школах Миколаївщини

Учні одної з шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 4 жовтня, пишуть «МикВісті».

Миколаївщині виділили 31 млн грн на безкоштовне харчування учнів молодших класів, скриншот постанови Кабміну Миколаївщині виділили 31 млн грн на безкоштовне харчування учнів молодших класів, скриншот постанови Кабміну Миколаївщині виділили 31 млн грн на безкоштовне харчування учнів молодших класів, скриншот постанови Кабміну

Тижневий раціон учнів має складатися з овочів (щодня разом з зеленню), фруктів та ягід (щодня), соку (один раз на тиждень), картоплі (один раз на тиждень), хліба (щодня), риби (один раз на тиждень), різних видів м’яса (три рази на тиждень), яєць (один раз на тиждень), молока та молочних продуктів (три рази на тиждень), масла (щодня), сушених фруктів та ягід або горіхів (два рази на тиждень) та чаю (один раз на тиждень).

Загалом з державного бюджету на безоплатне харчування учнів початкових класів шкіл в різних областях України 2 мільярди гривень субвенції, повідомляло минулого тижня Міністерство освіти і науки.

Як це працюватиме?

Субвенцію можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:

Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи).

У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Нагадаємо, що 8 серпня Управління освіти Миколаївської оголосило тенден на харчування у навчальних закладах міста до кінця 2024 року.

Пізніше управління освіти Миколаївської міської ради скоротило витрати на харчування дітей в школах та дитсадках. Наразі скасовано тендер з організації харчування в навчальних закладах міста вартістю 82,9 мільйона гривень та оголошено новий. 30 серпня управління уклало договір з Комунальним виробничим підприємством по організації харчування.