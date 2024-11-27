Домбровська відповіла депутату Січко, який розкритикував шкільне меню від Клопотенко: «Треба робити акцент на корисних продуктах»

Депутат Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу». Архівне фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги, який розкритикував харчування у школах Миколаєва, яке базується на меню Євгена Клопотенка.

В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

Як відомо, на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

На її думку, частина проблеми полягає в кулінарних звичках дітей, які віддають перевагу картоплі фрі, бургерам і сосискам. Також Домбровська зазначила, що варто більше працювати над формуванням культури здорового харчування серед дітей.

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— Мені здається, що треба розібратися, чому дітям не подобається це меню. Наскільки я пам’ятаю, там є продукти, які діти не завжди полюбляють, наприклад буряк чи морква. Але важливо не тільки якість інгредієнтів, а й те, як саме готують ці страви. Навіть один і той самий борщ можна приготувати по-різному. Наших дітей потрібно змалечку привчати до здорового харчування. Так, картопля фрі може бути, але не кожного дня. Натомість треба робити акцент на корисних продуктах і навчати любити їх, — зазначила депутатка.

Депутат підкреслила, що особисто куштувала страви за меню Євгена Клопотенка і вони їй сподобалися. На думку депутатки, ситуація вимагає додаткового вивчення, тому вона планує знову відвідати школи, щоб перевірити, як саме харчуються діти після повернення до офлайн-навчання.

— Я думаю, що люди, які готують ці страви, повинні підходити до цього з любов’ю. Тоді діти теж полюблять ці страви. Коли почалася повномасштабна війна, діти були на дистанційному навчанні, і я не мала можливості побачити, як усе відбувається зараз. Тому планую відвідати школи і оцінити ситуацію з харчуванням, – сказала Тетяна Домбровська.

Як відомо, лідер руху «Зе!Жінки» у Миколаєві, голова фракції «Слуга народу» у міській раді Тетяна Домбровська у 2021 році перевірила якість дитячого харчування в школі №1 імені Олега Ольжича. Вона заявила, що залишилася задоволеною підходом до харчування в школі, зокрема згадала наявність окремих меню для пільговиків і тих, хто готовий заплатити за «загальне меню».

Депутати від партії «Слуга народа» Тетяна Домбровська та Олександр Розумний перевіряють їжу у школі №1. Фото: Тетяна Домбровська

Також депутат показала, як в Миколаївській гімназії №2 почала функціонувати лінія роздачі готових перших та других страв. Вона перевірила нову систему роздачі їжі та сам обід приготовлений у їдальні. За її словами шкільній установі є вибір: меню від КОПу та меню від Євгена Клопотенка, при цьому ціни залишилися демократичними. Тетяна Домбровська також наголосила, що впровадження нової системи – це результат її роботи.

Депутат від партії «Слуга народа» Тетяна Домбровська перевіряє їжу у гімназі №2. Фото: Тетяна Домбровська Депутат від партії «Слуга народа» Тетяна Домбровська перевіряє їжу у гімназі №2. Фото: Тетяна Домбровська

Звіт Тетяни Домбровської щодо результатів роботи руху «Зе жінки» за перші півроку 2021 року. Фото: пресслужба депутата Звіт Тетяни Домбровської щодо результатів роботи руху «Зе жінки» за перші півроку 2021 року. Фото: пресслужба депутата

Як відомо, Олена Зеленська, активно підтримала впровадження меню Євгена Клопотенка у школах. За ініціативи першої леді України розроблено нові стандарти харчування у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти України.

Вона також організувала масштабну інформаційну кампанію, щоб підвищити обізнаність громадськості про важливість здорового харчування в школах. Завдяки її підтримці меню Євгена Клопотенка почало впроваджуватися в навчальних закладах по всій країні, а місцеві органи влади отримали інструменти для адаптації цього меню до своїх шкіл.

Надаємо, що меню Євгена Клопотенка було вперше запроваджено в українських школах у 2020 році, коли Міністерство освіти і науки України прийняло рішення обов’язково адаптувати нові стандарти харчування в усіх державних школах країни. Воно було розроблено в рамках реформи шкільного харчування, спрямованої на покращення якості їжі та дотримання принципів здорового харчування для школярів.

Процес впровадження меню був поступовим, і в перші роки воно тестувалося в окремих школах, а з часом стало обов’язковим для всіх навчальних закладів.

Нові стандарти передбачають значну зміну раціону, включаючи підвищену кількість овочів, фруктів, зменшення кількості цукру та солі, а також відмову від використання консервантів та штучних добавок у стравах.

У 2022 році кулінарний експерт Євген Клопотенко у відповідь на критику оновленого шкільного меню разом із командою прописав подальші дії.