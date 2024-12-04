  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування молодших класів з 11 грудня

В школах Миколаєва планують встановити вартість харчування. Архівне фото У школах Миколаєва планують встановити вартість харчування. Архівне фото "МикВісті".

У школах Миколаєва планують встановити ціни на харчування для початкових класів та дітей, батьки яких належать до учасників бойових дій. Вартість фінансуватимуть з державного бюджету та бюджету міста.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що гранична вартість на харчування для учнів початкових класів віком 6-11 років складатиме 50,50 гривень.

Безкоштовне харчування стартуватиме з 11 грудня 2024 року за рахунок державного бюджету не більше як 70% вартості, а також місцевого бюджету.

Крім того, планують встановити вартість харчування для учнів батьки яких належать до учасників бойових дій. Безкоштовне харчування  забезпечується коштом місцевого бюджету.

  • Для учнів 11-14 років — 60,20 гривень
  • Для учнів 14-18 років — 69,90 гривень.
Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення
Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

Підприємство самостійно ініціювало демонтаж своїх рекламних щитів у Миколаєві
Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3
Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

Володимир Коваль
новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва
Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3
Підприємство самостійно ініціювало демонтаж своїх рекламних щитів у Миколаєві

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

2 години тому

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні