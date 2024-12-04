У школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування молодших класів з 11 грудня

У школах Миколаєва планують встановити вартість харчування. Архівне фото "МикВісті".

У школах Миколаєва планують встановити ціни на харчування для початкових класів та дітей, батьки яких належать до учасників бойових дій. Вартість фінансуватимуть з державного бюджету та бюджету міста.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що гранична вартість на харчування для учнів початкових класів віком 6-11 років складатиме 50,50 гривень.

Безкоштовне харчування стартуватиме з 11 грудня 2024 року за рахунок державного бюджету не більше як 70% вартості, а також місцевого бюджету.

Крім того, планують встановити вартість харчування для учнів батьки яких належать до учасників бойових дій. Безкоштовне харчування забезпечується коштом місцевого бюджету.

Для учнів 11-14 років — 60,20 гривень

Для учнів 14-18 років — 69,90 гривень.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.