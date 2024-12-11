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У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

У школах та дитсадках Миколаєва з 1 січня встановлять нову вартість харчування. Архівне фото «МикВісті»У школах та дитсадках Миколаєва з 1 січня встановлять нову вартість харчування. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищиться вартість харчування у дитсадках та школах. 

Відповідне рішення прийняли у середу, 11 січня, під час засідання виконавчого комітету.

Як відомо, востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах Миколаєва у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

Дитсадки

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У закладах дошкільної освіти, де забезпечується триразове харчування, зміни торкнуться дітей різного віку:

  • Для дітей до 4 років вартість харчування збільшиться з 92,30 гривень до 113,20 гривень на день (+22,6%).
  •  Для дітей віком 4-6(7) років вартість харчування підвищиться з 121,20 гривень до 139,40 гривень на день (+15%).

Школи

У школах, де діти отримують одноразове гаряче харчування, також відбудеться підвищення вартості послуг:

Для учнів початкових класів 6-11 років вартість сніданку на І зміні складе 71,40 гривню, обіду на ІІ зміні — 78,60 гривень.

Для учнів пільгових категорій:

  • Для учнів 11-14 років вартість харчування у 2023 році складала — 60,20 гривень/день. У 2025 році сніданок коштуватиме (І зміна) — 73,80 гривні, а обід (ІІ зміна) — 84,30 гривні.
  • Вартість харчування у 2023 році для учнів 14-18 років складала 69,90 гривень/день. А у 2025 році сніданок (І зміна) — 76,10 гривень, а обід (ІІ зміна) — 97,80 гривень.

Спеціальні школи для дітей з порушеннями зору:

Для дітей до 4 років вартість харчування збільшиться з 92,30 гривень до 113,20 гривень на день, що становить підвищення на 20,90 гривень або 22,6%.

Для дітей віком від 4 до 6 (7) років вартість харчування зросте на 15%, з 121,20 гривень до 139,40 гривень на день.

Учні старших груп, віком від 6 до 11 років, також відчують зміну вартості харчування. Для них ціна на один день підвищиться на 35%, з 126,30 гривень до 170,60 гривень.

Для учнів 11-14 років вартість харчування збільшиться на 31,5%, з 150,50 гривень до 197,90 гривень на день.

Найбільше збільшення вартості харчування торкнеться учнів віком від 14 до 18 років. Для них ціна на харчування зросте на 25,1%, з 174,80 гривень до 218,70 гривень на день.

Проте для студентів професійно-технічних навчальних закладів вартість харчування не зміниться. Для дітей-сиріт на повному державному утриманні харчування залишиться на рівні 115,20 гривень на день, для дітей-сиріт під опікою або з малозабезпечених сімей — 46,10 гривень.

Нагадаємо, що на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

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