З вересня учнів 5-11 класів на прифронтових територіях годуватимуть безкоштовно

Харчування в школах. Архівне фото «МикВісті»

З вересня 2025 року в Україні запровадять безоплатне харчування для учнів 5-11 класів, які навчаються на прифронтових територіях.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише «Укрінформ».

«Ми переходимо до другого етапу — організації харчування для учнів 5-11 класів на прифронтових територіях. Таким чином, з 1 вересня безкоштовно харчуватимуться всі діти, які навчаються очно з 1 по 11 клас», — зазначив Оксен Лісовий.

За його словами, з державного бюджету місцевим бюджетам спрямують близько 800 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на безкоштовне харчування учнів початкових класів по всій країні, а також на організацію харчування для школярів 5-11 класів у прифронтових регіонах.

Міністр додав, що якщо безоплатне харчування не буде організовано, батьки можуть звертатися до керівництва школи, обласних військових адміністрацій, департаментів освіти або до Міносвіти.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.

Раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки планує розширити програму безкоштовного харчування у школах, включивши до неї учнів 5-6 класів.