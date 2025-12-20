Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко. Фото з особистої сторніки у Facebook

На Миколаївщині голова Чорноморської громади від партії «Слуга народу» Андрій Дмитренко заявив, що начальник 3-го відділу Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходиться в Очакові, полковник Геннадій Леурда пиячить на робочому місці та викликав поліцію для перевірки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Подія сталася ввечері 19 грудня. За словами Андрія Дмитренка, Геннадій Леурда на робочому місці вживав алкогольні напої. Для того, щоб зафіксувати можливі порушення та провести перевірку на вміст алкоголю в крові, голова громади викликав представників Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та поліцію.

«Воєнком Очаківський Леурда перебуває на робочому місці в нетверезому стані. Запропонував йому вийти на вулицю. Викликав ВСП (Вйськову службу правопорядку, — прим.), викликав поліцію, щоб він міг пройти текст на наявність алкоголю в крові. Пройшло дві години пан Леурда, военком Очаківського району, не вийшов. Це підтверджує той факт, що він знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. В мене в телефоні, після моїх публікацій, в Facebook і Тікток стрічка повна повідомленнями від людей, де вони та скільки бухали», — говорить Андрій Дмитренко.

Голова Чорноморської громади також стверджує, що одному з правоохоронців, який зайшов до будівлі, повідомили, що керівника нібито немає на місці, хоча, за словами Андрія Дмитренка, співробітники заходили до його кабінету.

«Є такий факт, що у нас в Україні одні люди – наші хлопці та дівчата гинуть на фронті, а оці тилові криси сидять і бухають, порушують закон і заставляють своїх працівників вчиняти незаконні дії. Він тут дістав і у військоматі всіх. Реакції від обласного воєнкома немає, йому телефонують він розповідає, що він не може його знайти. Добрий у нас військовий стан. Обласний воєнком не може знайти свого підлеглого», — зазначає Андрій Дмитренко.

Геннадій Леурда під час вручення державної нагороди родині загиблого військовослужбовця. Фото: Очаківська міська рада

Голова громади зазначив, що після публікацій у соцмережах отримав численні повідомлення від місцевих жителів зі скаргами на нібито неналежну поведінку посадовця.

«Сподіваюся на реакцію суспільства та керівництва. Ситуацію потрібно вирішувати», — наголосив Андрій Дмитренко.

Офіційної реакції з боку Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на момент публікації не було.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що процес мобілізації на Миколаївщині відбувається нормально, але відчувається втома. За його словами, співробітники з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переходять в бойові підрозділи.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть громадянина іноземної держави, якого разом із військовослужбовцем одного з місцевих територіальних центрів комплектування підозрюють у вимаганні з місцевого жителя 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу.

