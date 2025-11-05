  • середа

Клуб

Чоловік, який супроводжував Джолі, готується до служби, а зірка не впливала на ТЦК, — Сухопутні війська ЗСУ

Анджеліна Джолі під час її візиту до Херсону. Ілюстративне фото з соціальних мережАнджеліна Джолі під час її візиту до Херсону. Ілюстративне фото з соціальних мереж

Чоловік, якого співробітники територіального центру комплектування затримали під час візиту Анджеліни Джолі до Миколаєва, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

Про це заявили Сухопутні війська ЗСУ у коментарі для «УНІАН». Там уточнили, що інцидент стався 4 листопада під час перевірки документів осіб на блокпосту поблизу Південноукраїнська.

«Військовослужбовці 1 відділу Вознесенського РТЦК та СП і представники Вознесенського районного управління поліції з'ясували, що у громадянина України П. 1992 року народження відсутні військово-облікові документи. Його було супроводжено до 1 відділу Вознесенського районного ТЦК та СП для з'ясування статусу військовозобов'язаного», — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах наголосили, що під час перевірки з’ясувалося, що чоловік є офіцером запасу. За інформацією військових, він не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Крім того, відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року, чоловік є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

«Зауважимо, що громадянин в якості водія перебував у складі групи, яка супроводжувала закордонну акторку Анджеліну Джолі. На час з'ясування всіх обставин ця група знаходилася поруч. Коли було з'ясовано всі обставини, відома акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК та СП, як це намагаються подати деякі дописи у мережі Інтернет», — пояснили в командуванні.

У підсумку в Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що наразі затриманий чоловік готується до військової служби за мобілізацією.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

Згодом стало відомо, що у Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах.

