  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.3°
    Туман

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.3° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва.

У коментарі «МикВісті», факт інциденту підтвердили в Миколаївському обласному РТЦК. Там зазначили, що про ситуацію справді відомо. Після перевірки документів учасників колони перенаправили до відділу РТЦК Вознесенського району.

За інформацією джерел «МикВісті», затриманий охоронець є офіцером запасу, який не мав чинного висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Наразі невідомо, чи вдалося зірці владнати ситуацію та чи звільнили її охоронця з приміщення РТЦК.

Нагадаємо, у Миколаєві відстрочку від мобілізації з листопаду можна буде подати в ЦНАП та «Резерв+».

Останні новини про: Миколаїв

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни
Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада
У Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах
Реклама

Читайте також:

новини

Дії директора миколаївського КП перекваліфікували як тяжкий злочин, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

Управління освіти Миколаєва оголосило конкурс директорів шкіл, депутати заявили про нерівні умови

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

Анна Гакман
новини

«Професія стала непрестижною», — у департаменті освіти заявили про нестачу більше 300 вчителів у школах Миколаївщини

Альона Коханчук
новини

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах
Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада
«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни

Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада

4 години тому

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни

Головне сьогодні