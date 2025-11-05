ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва.

У коментарі «МикВісті», факт інциденту підтвердили в Миколаївському обласному РТЦК. Там зазначили, що про ситуацію справді відомо. Після перевірки документів учасників колони перенаправили до відділу РТЦК Вознесенського району.

За інформацією джерел «МикВісті», затриманий охоронець є офіцером запасу, який не мав чинного висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Наразі невідомо, чи вдалося зірці владнати ситуацію та чи звільнили її охоронця з приміщення РТЦК.

