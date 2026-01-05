На Миколаївщині за добу горіли підвал, сміттєпровід і дах будинку
Марія Хаміцевич
9:35, 05 січня, 2026
Протягом доби, 4 січня, та вночі 5 січня на території Миколаївської області сталися три пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві виникло два займання. Перше — у підвалі будівлі, яка не експлуатується. Вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів. Друга пожежа виникла у сміттєпроводі дев’ятиповерхового житлового будинку. Там горіло на площі 4 квадратні метри.
Ще одна пожежа сталася у Новій Одесі Миколаївського району. Там загорілося перекриття даху житлового будинку. Вогнеборці загасили вогонь на площі 5 квадратних метрів. Причини пожеж з’ясовують.
Нагадаємо, нещодавно у Вознесенську поліція затримала чоловіка, який у новорічну ніч через сварку облив легкозаймистою речовиною вхідні двері квартири своєї знайомої та підпалив їх. Повідомлення про пожежу у під’їзді надійшло ввечері 31 грудня.
