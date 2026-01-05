У Вознесенську через нестачу водіїв увесь день не курсуватимуть деякі маршрутки
12:39, 05 січня, 2026
У понеділок, 5 січня, у Вознесенську частина міських маршрутів не працюватиме через відсутність водіїв.
Про це повідомили Вознесенська міська влада.
Протягом усього дня рух маршрутних таксі №24, №22, №6 та №1 призупинять.
Нагадаємо, що сьогодні пасажирські автобуси, які Миколаїв передав Одесі, уже вийшли на міські маршрути. Разом із транспортом до Одеси прибули й перші водії.
