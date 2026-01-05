 Ліквідація дитсадка №16 у Вознесенську

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття

Укриття в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото МикВістіУкриття в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото МикВісті

У Вознесенську міська рада планує припинити роботу комунального дитячого садка №16 «Ягідка».

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.

Згідно з документом, заклад планують ліквідувати як юридичну особу. Для цього мають створити ліквідаційну комісію, яка проведе всі необхідні процедури.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У пояснювальній записці зазначається, що дитсадок розташований у приміщенні, де немає можливості облаштувати укриття. В умовах воєнного стану це унеможливлює безпечне перебування дітей і працівників. Крім того, харчоблок закладу не відповідає сучасним вимогам і не може бути переобладнаний через обмежену площу.

Також у «Ягідці» була мала кількість дітей, через що заклад не міг забезпечити повний штат фахівців — психолога, медичної сестри, музичного керівника та інструктора з фізкультури.

У міськраді повідомляють, що наразі в дитсадку №16 не навчається жодної дитини. Усіх вихованців за згодою батьків перевели до інших закладів дошкільної освіти громади, де є укриття, належні умови харчування та достатня кількість працівників. Зокрема, діти відвідують дитсадок №15 «Горобинка», який стане правонаступником «Ягідки».

Для мешканців мікрорайону Пряме міська влада планує організувати безоплатне підвезення дітей і працівників до закладу освіти шкільним автобусом та міським транспортом.

У міській раді зазначають, що ліквідація дитсадка не потребує додаткових витрат із бюджету та має сприяти оптимізації мережі закладів освіти громади.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у Вознесенську з 1 січня 2025 року встановлюють нові тарифи на харчування у дитячих садках.

Останні новини про: Освіта

Уряд із січня 2026 року підвищить зарплати вчителям на 30%
ОВА: Держава обіцяє дати гроші на завершення відбудови миколаївського ліцею №2 у 2026 році
Підготовка до НМТ у Миколаєві та Одесі: у яких вишах можна пройти «нульовий курс»
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Підготовка до НМТ у Миколаєві та Одесі: у яких вишах можна пройти «нульовий курс»
ОВА: Держава обіцяє дати гроші на завершення відбудови миколаївського ліцею №2 у 2026 році
Уряд із січня 2026 року підвищить зарплати вчителям на 30%

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

2 години тому

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Аліна Квітко

Головне сьогодні