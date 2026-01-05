У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття

Укриття в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото МикВісті

У Вознесенську міська рада планує припинити роботу комунального дитячого садка №16 «Ягідка».

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.

Згідно з документом, заклад планують ліквідувати як юридичну особу. Для цього мають створити ліквідаційну комісію, яка проведе всі необхідні процедури.

У пояснювальній записці зазначається, що дитсадок розташований у приміщенні, де немає можливості облаштувати укриття. В умовах воєнного стану це унеможливлює безпечне перебування дітей і працівників. Крім того, харчоблок закладу не відповідає сучасним вимогам і не може бути переобладнаний через обмежену площу.

Також у «Ягідці» була мала кількість дітей, через що заклад не міг забезпечити повний штат фахівців — психолога, медичної сестри, музичного керівника та інструктора з фізкультури.

У міськраді повідомляють, що наразі в дитсадку №16 не навчається жодної дитини. Усіх вихованців за згодою батьків перевели до інших закладів дошкільної освіти громади, де є укриття, належні умови харчування та достатня кількість працівників. Зокрема, діти відвідують дитсадок №15 «Горобинка», який стане правонаступником «Ягідки».

Для мешканців мікрорайону Пряме міська влада планує організувати безоплатне підвезення дітей і працівників до закладу освіти шкільним автобусом та міським транспортом.

У міській раді зазначають, що ліквідація дитсадка не потребує додаткових витрат із бюджету та має сприяти оптимізації мережі закладів освіти громади.

Нагадаємо, що у Вознесенську з 1 січня 2025 року встановлюють нові тарифи на харчування у дитячих садках.