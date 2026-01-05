У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:11, 05 січня, 2026
-
У Вознесенську міська рада планує припинити роботу комунального дитячого садка №16 «Ягідка».
Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.
Згідно з документом, заклад планують ліквідувати як юридичну особу. Для цього мають створити ліквідаційну комісію, яка проведе всі необхідні процедури.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
У пояснювальній записці зазначається, що дитсадок розташований у приміщенні, де немає можливості облаштувати укриття. В умовах воєнного стану це унеможливлює безпечне перебування дітей і працівників. Крім того, харчоблок закладу не відповідає сучасним вимогам і не може бути переобладнаний через обмежену площу.
Також у «Ягідці» була мала кількість дітей, через що заклад не міг забезпечити повний штат фахівців — психолога, медичної сестри, музичного керівника та інструктора з фізкультури.
У міськраді повідомляють, що наразі в дитсадку №16 не навчається жодної дитини. Усіх вихованців за згодою батьків перевели до інших закладів дошкільної освіти громади, де є укриття, належні умови харчування та достатня кількість працівників. Зокрема, діти відвідують дитсадок №15 «Горобинка», який стане правонаступником «Ягідки».
Для мешканців мікрорайону Пряме міська влада планує організувати безоплатне підвезення дітей і працівників до закладу освіти шкільним автобусом та міським транспортом.
У міській раді зазначають, що ліквідація дитсадка не потребує додаткових витрат із бюджету та має сприяти оптимізації мережі закладів освіти громади.
Нагадаємо, що у Вознесенську з 1 січня 2025 року встановлюють нові тарифи на харчування у дитячих садках.
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.