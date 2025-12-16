У Вознесенську встановлюють нові ціни на харчування у дитсадках на 2026 рік, фото «МикВісті»

У Вознесенську з 1 січня 2025 року встановлюють нові тарифи на харчування у дитячих садках.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Вознесенської міської ради. Його мають розглянути найближчого засідання виконавчого комітету 19 грудня, пишуть «МикВісті».

Передбачається ,що вартість харчування для дітей віком від 1 до 4 років становитиме 90 гривень 81 копійку, а для дітей від 4 до 6-7 років — 116 гривень 61 копійку.

Батьки сплачуватимуть 75% від цієї суми. Також діють пільги:

50% від цієї суми сплачуватимуть багатодітні сім'ї та сім'ї, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

безкоштовним харчування буде для дітей-сиріт, дітей із сімей, які отримують державну соціальну допомогу, дітей учасників бойових дій, переселенців та тих, чиї батьки загинули під час захисту України.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість харчування у дитячих садочках Вознесенська була нижчою: від 1 до 4 років — 70 гривень 81 копійку, а для дітей від 4 до 6-7 років — 96 гривень 61 копійку.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

Зрештою комунальне виробниче підприємство з організації харчування у школах Миколаєва односторонньо розірвало договір із ТОВ «Проссекко 8» через порушення графіку постачання страв, а також порушення санітарних норм.