Рятувальники на Миколаївщині допомогли витягти швидку зі снігового замету
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:10, 29 грудня, 2025
-
У Вознесенську 29 грудня автомобіль швидкої медичної допомоги застряг у сніговому заметі під час транспортування постраждалої.
Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
У салоні медики везли до лікарні жінку з попереднім діагнозом — перелом стегна.
На місце прибули рятувальники, які за допомогою буксирувального троса витягли карету швидкої на проїзну ділянку дороги. Після цього автомобіль самостійно зміг доїхати до медичного закладу.
У ДСНС закликають громадян враховувати погодні умови, бути максимально обережними на дорогах та, за можливості, утримуватися від далеких поїздок під час погіршення погоди, особливо польовими та малопроїзними шляхами.
Нагадаємо, 28 грудня у Снігурівці сталася пожежа в одному з місцевих магазинів.
Останні новини про: ДСНС
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.