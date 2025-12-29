 Рятувальники Миколаївщини допомогли витягти швидку зі снігового замету

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рятувальники на Миколаївщині допомогли витягти швидку зі снігового замету

На Миколаївщині рятувальники допомогли витягти «швидку» зі снігового замету. Фото: ДСНС Миколаївської областіНа Миколаївщині рятувальники допомогли витягти швидку зі снігового замету. Фото: ДСНС Миколаївської області

У Вознесенську 29 грудня автомобіль швидкої медичної допомоги застряг у сніговому заметі під час транспортування постраждалої.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У салоні медики везли до лікарні жінку з попереднім діагнозом — перелом стегна.

На місце прибули рятувальники, які за допомогою буксирувального троса витягли карету швидкої на проїзну ділянку дороги. Після цього автомобіль самостійно зміг доїхати до медичного закладу.

У ДСНС закликають громадян враховувати погодні умови, бути максимально обережними на дорогах та, за можливості, утримуватися від далеких поїздок під час погіршення погоди, особливо польовими та малопроїзними шляхами.

Нагадаємо, 28 грудня у Снігурівці сталася пожежа в одному з місцевих магазинів.

Останні новини про: ДСНС

На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми
У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки
Реклама
Читайте також:
новини
Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Даріна Мельничук
новини
Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян
новини
КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини
З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

Анна Гакман
новини
У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДСНС

У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки
У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми
На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

6 годин тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні