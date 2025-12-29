Рятувальники на Миколаївщині допомогли витягти швидку зі снігового замету

На Миколаївщині рятувальники допомогли витягти швидку зі снігового замету. Фото: ДСНС Миколаївської області

У Вознесенську 29 грудня автомобіль швидкої медичної допомоги застряг у сніговому заметі під час транспортування постраждалої.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У салоні медики везли до лікарні жінку з попереднім діагнозом — перелом стегна.

На місце прибули рятувальники, які за допомогою буксирувального троса витягли карету швидкої на проїзну ділянку дороги. Після цього автомобіль самостійно зміг доїхати до медичного закладу.

У ДСНС закликають громадян враховувати погодні умови, бути максимально обережними на дорогах та, за можливості, утримуватися від далеких поїздок під час погіршення погоди, особливо польовими та малопроїзними шляхами.

Нагадаємо, 28 грудня у Снігурівці сталася пожежа в одному з місцевих магазинів.