Домбровська вимагає звільнити віцемера Петрова та директора КОП після скандалу з кейтерингом у миколаївських школах

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

— Це не просто тривожний сигнал — це відвертий провал. Новий підрядник із забезпечення шкільного харчування в Миколаєві, компанія «Проссекко 8», не впорався навіть із першим робочим днем у ряді миколаївських шкіл. За інформацією, яку оприлюднили НикВести, страви для дітей готувалися у абсолютно неприйнятних умовах — просто неба, під дощем, заливаючи водою кашу та розмішуючи перфоратором. Це не халатність — це свідома небезпека для здоров’я дітей, — заявила депутатка.

Вона нагадала, що уряд уже кілька років реалізовує реформу шкільного харчування за ініціативою першої леді Олени Зеленської. І громадам виділяють цільові субвенції на модернізацію харчоблоків і підвищення якості харчування.

— Гроші на створення нормальних, безпечних умов — є. Якщо замість сучасного харчоблоку ми бачимо каструлі під дощем — це означає одне: хтось або не виконав свої обов’язки, або свідомо ігнорує державну політику та безпеку дітей, — пише Тетяна Домбровська.

Депутатка вимагає зокрема розірвати контракт із підрядником «Проссекко 8» за неналежне виконання зобов’язань. Крім того, вона вважає необхідним звільнити профільного віцемера Анатолія Петрова, який, за її словами, бачив умови приготування їжі, але не повідомив про порушення, «бо ще не було скандалу», а також звільнити директора комунально-виробничого підприємства по організації харчування, який визначив переможця тендеру.

— Життя та здоров’я дітей — це відповідальність №1. І той, хто цього не розуміє, не має права керувати процесами, пов’язаними з освітою та харчуванням, — написала вона.

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.