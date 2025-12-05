Миколаїв вперше віддав харчування школярів у приватні руки. З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн?

Фото опариша на вилці в одній зі шкільних їдалень Миколаєва, який редакція МикВісті отримала 10 вересня

Після скандалів щодо якості організації харчування в навчальних закладах Миколаєва, яким займається комунально-виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах Миколаєва (КОП), у мерії вирішили залучити приватного підрядника, який протягом місяця буде доставляти їжу в частину шкіл міста.

Комунальне підприємство наприкінці листопада обрало компанію, яка на субпідряді організовуватиме кейтеринг та годуватиме дітей в школах протягом грудня. Відповідну закупівлю оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Комунальне підприємство оголосило відкриті торги з особливостями і визначило переможцем товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОССЕККО 8», яка була єдиною, що подала пропозиції для участі у конкурс. Стартова ціна закупівлі послуг була 14 мільйонів 285 тисячі 779 гривень, але остаточна знизилась на 6 тисяч 120 гривень до 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Скриншоти з системи публічних закупівель ProZorro

Субпідрядник має дотримуватись всіх умов у сфері громадського харчування та санітарно-епідеміологічного законодавства. Відповідно до договору КОП закуповує послуги з харчування учнів до 31 грудня 2025 року.

Скриншот документації, опублікованої в системі публічних закупівель ProZorro Скриншот документації, опублікованої в системі публічних закупівель ProZorro Скриншот документації, опублікованої в системі публічних закупівель ProZorro

Компанія «ПРОССЕККО 8» має забезпечити 194 тисячі 189 порцій харчування у 27 навчальних закладах міста:

Миколаївська гімназія № 4;

Миколаївський ліцей № 8;

Миколаївський ліцей № 9;

Миколаївська гімназія № 11;

Миколаївська гімназія № 12;

Миколаївська гімназія № 13;

Миколаївська гімназія № 15;

Миколаївська гімназія № 16;

Миколаївський ліцей № 22;

Миколаївська гімназія № 25;

Миколаївська гімназія № 29;

Миколаївська гімназія № 31;

Миколаївська гімназія № 32;

Миколаївський ліцей № 34;

Миколаївська гімназія № 35;

Миколаївська гімназія № 39;

Миколаївський ліцей № 40;

Миколаївський ліцей № 41;

Миколаївська гімназія № 43;

Миколаївська гімназія № 46;

Миколаївська гімназія № 47;

Миколаївський ліцей № 51;

Миколаївська гімназія № 52;

Миколаївський ліцей № 58;

Миколаївський ліцей імені М. Аркаса;

Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;

Миколаївський ліцей імені М. Александрова.

Договір між комунальним підприємством та компанією «ПРОССЕККО 8» уклали 1 грудня.

При цьому, зазначимо, що у договорі з Управлінням освіти Миколаєва не прописано, що КОП може залучати субпідрядників для організації харчування. Однак там вказано, що підприємство має самостійно визначити форму організації процесу харчування, але узгодити його із замовником.

Скриншот договору з Комунально-виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «ПРОССЕККО 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

Ірина Стоєва працює в ресторані Дейлі спорт, скриншот з Instagram закладу

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

Скриншот постанови суду по справі про адміністративні правопорушення

У системі YouControl вказується, що керівником цього товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«У грудні запускаємо тестовий формат кейтерингу у 23 школах: готові страви доставлятимуть точно на час подачі. Протягом місяця перевіримо ефективність цього варіанту, щоб зрозуміти, чи дійсно він забезпечить тепле, смачне й комфортне харчування. Якщо результат буде позитивним, розширимо цей формат і на інші школи, що працюють очно. Це 51 заклад середньої освіти. Процес організації харчування забезпечує наше міське підприємство. Нам важливо отримати відгуки від батьків, щоб мати об’єктивну картину та оперативно реагувати на зауваження», — написав Олександр Сєнкевич.

Харчування в школах Миколаєва

У Миколаєві після виявлених проблем з харчуванням почали говорити про можливість залучення субпідрядників для кейтерингу в школах без кухонь. Адже за словами мера міста Олексанра Сєнкевича комунально-виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах не справляється з навантаженням.

Скарги на харчування в навчальних закладах почали надходити від батьків учнів ще у вересні 2025 року. Вони публікували у соцмережах дописи та говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. Також влада повідомляла, що розглядає можливість встановлення камер у шкільних їдальнях.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна.

Міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Після всіх перевірок та з'ясування ситуації у міській раді заявили про можливість зміни систему харчування у школах, щоб розділити організацію між різними компаніями, замість того щоб залишати все за одним підприємством.