Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Батьки школярів у Миколаєві скаржаться на якість безкоштовного харчування. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві батьки школярів скаржаться на якість безкоштовного харчування в навчальних закладах. За їхніми словами, порції не відповідають заявленим розмірам, їжа часто холодна, а посуд — брудний.

Про це написала місцева жителька Ганна Шевченко, опублікувавши фото зі шкільної їдальні, пишуть «МикВісті».

За словами жінки, її дитина отримала на обід замість обіцяних 150 грамів відварної картоплі з вершковим маслом лише кілька шматочків.

— Кошти на харчування, як каже міністр освіти, є. А от їжі на тарілці звичайної учениці звичайного ліцею в Миколаєві — значно менше, ніж обіцяють. Чи є тут заявлені 150 грамів картоплі? Неозброєним оком видно, що ні. Гучні обіцянки про сучасне меню з красивими назвами страв розбиваються об реальність. Неприємні висновки самі напрошуються, — написала Ганна Шевченко.

Меню для учнів у школі Миколаєва. Фото: Ганна Шевченко Їжа однієї з учениць. Фото: Ганна Шевченко

У коментарях до її допису інші батьки також ділилися невдоволенням. Вони зазначають, що страви несмачні, порції малі, а організація процесу залишає бажати кращого.

— Як я розумію це! Сама бачила, як годують дітей. І це сором — їсти часом неможливо, ніби готують не для дітей, а для свиней. Порції мізерні, а кошти платимо немалі. І все ж починається з нас. Що ми можемо вимагати від влади, коли на місцях такий безлад? Наживаються на тих, хто найменший і безмовний. Бо дитина не поскаржиться, — розповіла Оксана Живак.

Їй відповіла авторка допису, нагадавши, що зараз батьки не платять за харчування, адже воно фінансується державою. І проблема не лише у розмірах порцій, а й у тому, що страви часто несмачні та холодні.

— Харчування безкоштовне, але фактично ми всі його оплачуємо зі своїх податків. І так, порції явно з великою недостачею. Гарячим це харчування називається тільки на слайдах чиновників, а насправді воно холодне. Про смак теж дуже спірне, особливо в школах, куди страви привозять готовими, — написала у відповідь Ганна Шевченко.

Коментарі під дописом Ганни Шевченко щодо харчування учнів. Скриншот з Facebook

Крім цього, батьки скаржаться й на антисанітарію в їдальнях. У коментарях до публікації Миколаївської міськради про старт безкоштовного харчування зазначають, що посуд подекуди брудний, а працівники нехтують правилами гігієни.

— Ще б навчили працівників їдальні якісно мити посуд — стакани, ложки, тарілки. На тарілках залишки їжі, стакани всі заплямовані. Працівники беруть руками без рукавичок хліб, котлети беруть виделкою й одночасно підтримують рукою. Діти старших класів усе це бачать і відмовляються їсти. А ще їжа холодна, — поскаржилася Тетяна Панчул.

Коментарі під дописом Миколаївської міськради щодо харчування учнів. Скриншот з Facebook

Коментарі під дописом Миколаївської міськради щодо харчування учнів. Скриншот з Facebook

Редакція «МикВісті» звернулася за коментарем до профільного заступника міського голови Анатолія Петрова з питань по соціально-гуманітарному блоку. Він відмовився коментувати цю ситуацію, але повідомив, що найближчим часом проведуть нараду з Управлінням освіти.

Зазначимо, що на 2025 рік депутатам пропонують збільшити бюджет Миколаєва більш ніж на 600 мільйонів гривень. Найбільші додаткові кошти стосуються саме освітньої сфери — понад 284 мільйони гривень освітньої субвенції та кілька мільйонів на інші потреби шкіл. Зокрема, 3,6 мільйона гривень планують спрямувати на покращення гарячого харчування для учнів початкових класів.

Цього року у школах Миколаєва безкоштовно годуватимуть 21 тисячу учнів з 5 по 11 клас.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.