  четвер

    7 серпня, 2025

  • 27.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести

З 1 вересня в школах Миколаєва подорожчає харчування: Управління освіти оголосило тендер на ₴146 млн

Дитяче шкільне харчування, фото узяте для ілюстрації з сайту «Зміст»Дитяче шкільне харчування, фото узяте для ілюстрації з сайту «Зміст»

На харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник послуги — Управління освіти Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде організовувати харчування для дітей у 52 ліцеях та гімназіях, а також в Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору у період з 1 вересня і до кінця 2025 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників торгів, підрядника обиратимуть після 7 серпня. 

До цього вартість харчування у дитсадках та школах Миколаєва з одноразовим харчуванням підвищували з 1 січня 2025 року.

Після цього у квітні виконавчий комітет Миколаївської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості харчування у дитсадках та спеціальній школі для дітей з порушеннями зору. 

Зараз вартість шкільного харчування підвищують з 1 вересня 2025 року. 

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Днями Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

А на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже 10 мільйонів гривень.

