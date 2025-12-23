Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Миколаївський зоопарк, фото МикВісті

Миколаївський зоопарк у 2025 році заробив 22 мільйони гривень.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомив директор зоопарку Володимир Топчий під час виступу на спільному засіданні депутатських комісій з питань бюджету та законності, повідомляють «МикВісті».

— За рік зоопарк відвідують близько 200 тисяч людей. Цього року ми самостійно заробили 22 мільйони гривень. Це значна сума, якщо порівнювати з доходами інших зоопарків України. Важливо враховувати співвідношення кількості відвідувачів до населення міста — і 200 тисяч відвідувачів на рік для Миколаєва є дуже хорошим показником, — розповів Володимир Топчий.

Він додав, що у штаті зоопарку працюють 230 людей, і близько 80% колективу отримують мінімальну заробітну плату — 8 тисяч гривень.

— У мене 80% колективу отримують мінімальну заробітну плату — 8 тисяч гривень. Як люди можуть вижити на ці гроші? Робочий день — з 8:00 до 17:00. Сьогодні нам бракує працівників. Люди приходять, питають про зарплату, сміються і йдуть — на ці гроші неможливо жити. За штатним розписом оклад становить 2,5–3,5 тисячі гривень, ми додаємо надбавки, щоб довести суму до мінімальної. Але як утримати колектив? Залишилися ті, хто працює по 20–50 років і просто не має куди піти. Фактично сьогодні все тримається на жінках і пенсіонерах. Як ми будемо працювати наступного року — я не знаю, — додав Володимир Топчий.

Комісія з питань бюджету та з питань законності, скриншот з трансляції

Під час комісії керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров попросив на наступний рік виділити 71 мільйон гривень, щоб підвищити зарплати працівникам зоопарку.

Директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Нагадаємо, понад 600 тисяч гривень витратила Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» на закордонні та внутрішні відрядження свого директора Володимира Топчого з початку повномасштабної війни.

Протягом 2022–2025 років Володимир Топчий здійснив кілька поїздок за кордон — зокрема до Португалії, Польщі, США та Німеччини, а також мав службові відрядження всередині країни — до Києва та Одеси.

Серед вказаних цілей відряджень — участь у професійних конференціях, наради директорів зоопарків, оформлення віз та оцінка стану тварин для програм обміну. Найдорожчою стала поїздка до США у жовтні 2023 року на конференцію Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів (WAZA), яка коштувала понад 272 тисячі гривень.

Окремо врахована також поїздка до Варшави у серпні 2023 року, пов’язана з оформленням візи для поїздки до США. За даними міськради, вона коштувала понад 47 тисяч гривень.

Тоді журналістка «МикВісті» окремо уточнила у Володимира Топчого, яким чином оплачувалась його участь у міжнародних конференціях. Він пояснив, його відрядження фінансувала Комунальна установа «Миколаївський зоопарк».

Таким чином, упродовж трьох років повномасштабної війни витрати на відрядження директора зоопарку у валютному еквіваленті склали приблизно 8 600 євро та 5 700 доларів США. При цьому він наголошує, що завдяки цим поїздкам вдалося залучити допомогу на значно більшу суму.