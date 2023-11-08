Миколаївський зоопарк має намір попросити у Європейської асоціації зоопарків та акваріумів газовий апарат для проведення операцій тваринам.

Про це розповів депутат міськради та директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий у програмі на ТРК «МАРТ».

Він зазначив, що міжнародні партнери більше не можуть допомагати фінансово зоопаркам України. Було запропоновано скласти перелік необхідного обладнання та видів кормів, які може надати асоціація зоопарків.

— Була зустріч з представником EAZA (Європейська асоціація зоопарків та акваріумів (EAZA), — прим.), яка займається збиранням коштів. Сказали, що таких коштів, як минулого року вже немає і грошима вони нам не можуть допомагати. Якщо потрібна буде допомога, сказали написати, які види сухих кормів необхідні чи яке обладнання. Минулого четверга ми збиралися з директорами зоопарків України, буде підготовлено список, що необхідно, — розповів він.

Володимир Топчий зазначив, що вони хочуть попросити лише спеціальне операційне обладнання.

— Ми хочемо попросити тільки газовий апарат для знерухомлення тварин під час операцій. У нас його немає, він дорого коштує. Розмовляли із зоопарком Дрогобича, вони хочуть отримати інкубатор. Не знаю, чи можемо ми це просити. Корм — це першочергова необхідність, адже іде зима, — додає директор зоопарку.

Нагадаємо, що міжнародні партнери допомогли Миколаївському зоопарку накопичити певні заощадження, щоб у разі вилучення грошей з міського бюджету мати змогу працювати далі.

Раніше повідомлялося, що з продажів вхідних квитків по всьому світу через Інтернет Миколаївський зоопарк зібрав коштів у розмірі близько 3 мільйонів гривень.

Минулого року Празький зоопарк відправив до Миколаївського зоопарку дизель-генератор.