С продаж входных билетов по всему миру через Интернет Николаевский зоопарк собрал средств в размере около 3 миллионов евро.
Об этом финской газете Ilta-Sanomat рассказал директор зверинца Владимир Топчий.
По его словам, такая сумма частично компенсировала первые три с половиной месяца войны, когда зоопарк был полностью закрыт и не работал даже по выходным.
Он также добавил, что уже после вторжения в зоопарке произошло настоящее чудо – родился редкий амурский леопард, всего в неволе содержится не более 200 этих животных, в природе осталось около 100. Согласно международной базе данных, Николаевский зоопарк стал одним из немногих мест, где родились амурские леопарды в этом году.
Ранее сообщалось, что зоопарки Чехии сплотились вместе, чтобы стать полезными для Николаевского зверинца.
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С продаж входных билетов по всему миру через Интернет Николаевский зоопарк собрал средств в размере около 3 миллионов евро.
Об этом финской газете Ilta-Sanomat рассказал директор зверинца Владимир Топчий.
По его словам, такая сумма частично компенсировала первые три с половиной месяца войны, когда зоопарк был полностью закрыт и не работал даже по выходным.
Он также добавил, что уже после вторжения в зоопарке произошло настоящее чудо – родился редкий амурский леопард, всего в неволе содержится не более 200 этих животных, в природе осталось около 100. Согласно международной базе данных, Николаевский зоопарк стал одним из немногих мест, где родились амурские леопарды в этом году.
Ранее сообщалось, что зоопарки Чехии сплотились вместе, чтобы стать полезными для Николаевского зверинца.