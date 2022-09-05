Зоопарки Чехии сплотились вместе, чтобы стать полезными для Николаевского зверинца.

О солидарности с Европой рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.

Благодаря виртуальным билетам даже во время войны Николаевский зоопарк получает деньги, которые идут на уход за животными и оплату персонала.

— Пражский зоопарк пожертвовал нам десять тысяч евро, собранных из всех зоопарков Чехии, — вспомнил Владимир Топчий.

Он добавил, что сейчас нет необходимости вывозить из города около четырех тысяч животных из зоопарка.

– Однажды раздался сильный шум. Я поэтому сел, но слоны спокойно гуляли в вольере, — рассказал он об их адаптивности.

Как сообщалось, российская ракета, выпущенная территорией зоопарка в первые дни войны, была выставлена в местном музее.