|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|06:17
|Захід сонця:
|19:23
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.2 м/с
|Схід сонця:
|06:19
|Захід сонця
|19:33
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.15 грн
|40.15 грн
Зоопарки Чехии сплотились вместе, чтобы стать полезными для Николаевского зверинца.
О солидарности с Европой рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.
Благодаря виртуальным билетам даже во время войны Николаевский зоопарк получает деньги, которые идут на уход за животными и оплату персонала.
— Пражский зоопарк пожертвовал нам десять тысяч евро, собранных из всех зоопарков Чехии, — вспомнил Владимир Топчий.
Он добавил, что сейчас нет необходимости вывозить из города около четырех тысяч животных из зоопарка.
– Однажды раздался сильный шум. Я поэтому сел, но слоны спокойно гуляли в вольере, — рассказал он об их адаптивности.
Как сообщалось, российская ракета, выпущенная территорией зоопарка в первые дни войны, была выставлена в местном музее.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Зоопарки Чехии сплотились вместе, чтобы стать полезными для Николаевского зверинца.
О солидарности с Европой рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.
Благодаря виртуальным билетам даже во время войны Николаевский зоопарк получает деньги, которые идут на уход за животными и оплату персонала.
— Пражский зоопарк пожертвовал нам десять тысяч евро, собранных из всех зоопарков Чехии, — вспомнил Владимир Топчий.
Он добавил, что сейчас нет необходимости вывозить из города около четырех тысяч животных из зоопарка.
– Однажды раздался сильный шум. Я поэтому сел, но слоны спокойно гуляли в вольере, — рассказал он об их адаптивности.
Как сообщалось, российская ракета, выпущенная территорией зоопарка в первые дни войны, была выставлена в местном музее.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга