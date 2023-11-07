Міжнародні партнери допомогли Миколаївському зоопарку накопичити певні заощадження, щоб у разі вилучення грошей з міського бюджету мати змогу працювати далі.

Про це розповів депутат міськради та директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий у програмі на ТРК «МАРТ».

Володимир Топчий зазначає, поки немає остаточних цифр щодо міського бюджету на наступний рік, але вже зрозуміло, що рік буде складним. Втім зоопарк має певні кошти, які допоможуть пережити скрутні часи.

— Я ще не бачив ніяких цифр, тому не можу нічого сказати. Я так гадаю, що при тому бюджеті, який буде, зоопарк житиме і його не закриють і містяни не дадуть цього зробити. Людей стало значно менше, тому і грошей значно менше. Все це стосується бюджету наступного року. У нас є деякий запас коштів, я цього не приховую. Цей запас ми зробили завдяки допомоги наших колег х Європи і ми ці кошти ще не чіпали. Коли ми побачимо цифри, тоді можна буде про щось розмовляти. Сьогодні я розумію, що буде дуже складно», — говорить він

Крім того, Миколаївський зоопарк отримуватиме компенсацію з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води. Володимир Топчий зазначає, що виплати за програмою «Доступна вода» незначні і без них зоопарк може обійтись.

— Це такі незначні кошти для Миколаївського зоопарку, що про це і не варто казати. Ми більше року обслуговуємо цю установку і ніколи ні у кого не просили коштів. Коли я дізнався, що в цю програму зоопарк не увійшов, я підняв питання і на останній сесії нас додали до цієї програми, але програма поки не працює. Нам у листопаді треба чистити фільтри, провести ремонтні роботи. Якщо компенсація не буде працювати, то ми зробимо це самі, — зазначає він.

Раніше в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради зазначили, що виникли складнощі з компенсаціями за програмою «Доступна вода» через відсутність механізму виплат. Там запевнили, що наразі це питання повністю відпрацювали.

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». На її реалізацію у 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйона гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145.

Раніше також повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.