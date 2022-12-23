Пражский зоопарк отправил в Николаевский зоопарк дизель-генератор.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Он отметил, что генератор был приобретен за средства, которые собирались в помощь украинским зоопаркам.

— В понедельник директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий написал мне, что им очень нужен большой дизель-генератор. Была чрезвычайная консолидация многих людей – и вот теперь этот котенок (CAT – дизель-генератор, – прим.ред.) отправляется в Украину. Спасибо всем!, — написал Мирослав Бобек.

Напомним, что по продажам входных билетов по всему миру через Интернет Николаевский зоопарк собрал средств в размере около 3 миллионов гривен.