Миколаївський зоопарк відвідала науковиця з Німеччини та привезла подарунки для слонів

Миколаївський зоопарк відвідала науковиця з Німеччини та привезла подарунки для слонів. Фото: Миколаївський зоопарк

У середу, 14 січня, Миколаївський зоопарк відвідала науковиця з Німеччини Ніколь Шервінські (Nicole Scherwinski). Вона приїхала з Нюрнберга та привезла подарунки для слонів Дінкара і Шанті.

Про це повідомили на сторінці Миколаївського зоопарку у Facebook. Зокрема, науковиця передала спеціальні сітки для сіна, виготовлені з природних матеріалів майстром Гаррі Вайтом (Garry White). Подарунки надійшли до зоопарку від Європейської групи зі слонів (European Elephant Group).

Миколаївський зоопарк відвідала науковиця з Німеччини та привезла подарунки для слонів. Фото: Миколаївський зоопарк

Крім того, під час візиту науковиця відібрала зразки екскрементів слонів Дінкара і Шанті аби дослідити рівень стресу миколаївських слонів в умовах війни. Подібні проби німецькі вчені планують отримати також у Харківському, Київському та Одеському зоопарках. Результати дослідження порівняють із показниками слонів, які утримуються у зоопарках Західної Європи.

За підсумками досліджень та зібраної інформації член Європейської групи зі слонів Томас Дютш (Thomas Dütsch) планує підготувати наукову публікацію про поведінку слонів у зоопарках під час війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» через нестачу кормів зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин.

