 Ризик масової загибелі рідкісних копитних у 'Асканії-Нова' через нестачу корма

В «Асканії-Нова» через нестачу корму зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин

В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова» через тривалу посуху влітку та постійні погодні перепади склалася критична ситуація із забезпеченням кормом копитних тварин.

Про це повідомляє адміністрація заповідника.

Там зазначають, що кліматичні «гойдалки» взимку є звичним явищем для регіону, однак останні роки у «Асканія-Нова» відзначаються стійким підвищенням температур і частішими екстремальними погодними умовами. У минулі роки заповіднику доводилося заздалегідь формувати значні запаси кормів — до 200 тонн концентратів і 700–1200 тонн сіна, аби забезпечити тварин їжею на період зими та кінця весни.

В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»

Втім, у 2025 році посуха з весни до пізньої осені не дали шансу сформуватися повноцінному травостою. У Великому Чапельському тварини повністю виїли навіть торішню суху траву. Супутникові знімки фіксують значні прогалини в рослинному покриві на великих площах заповідника.

Короткочасні дощі наприкінці листопада допомогли трішки підтримати ріст степових трав, однак і їх швидко виїли тварини та білолобі гусі, що зимують у регіоні. Зазначається, що спроби окупаційної адміністрації у Херсоні заготовити сіно на інших ділянках заповідника результату не дали через низьку врожайність і пізні терміни косовиці — цих запасів вистачить орієнтовно лише до кінця січня 2026 року.

В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»
В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»В «Асканії-Нова» через нестачу корма зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин. Фото: Заповідник «Асканія-Нова»

Водночас допомога з боку сусідніх господарств практично неможлива, адже посуха охопила весь окупований південь Херсонської та Запорізької областей, а також північ Криму. Через це працівники «Асканія Нова» попереджають: за відсутності системного забезпечення кормами у заповіднику зростає ризик масової загибелі рідкісних тварин у стадах сайгака, бізона, оленів плямистого і благородного, муфлона, а також у табунах кулана туркменського та коня Пржевальського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова», що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.

Також повідомлялося, що заповіднику «Асканія Нова» на Херсонщині завдано збиток у 85 мільйонів 200 тисяч гривень через вивезення рідкісних тварин.

