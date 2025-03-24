Вивезення рідкісних тварини з «Асканії-Нова» на Херсонщині: збитки оцінили у ₴85,2 млн

Заповідник «Асканія-Нова». Фото: Міндовкілля

Заповіднику «Асканія Нова» на Херсонщині завдано збиток у 85 мільйонів 200 тисяч гривень через вивезення рідкісних тварин.

Про це розповів перший заступник Державної екологічної інспекції Південного округу Андрій Сидоренко, повідомляє «Радіо Свобода».

У лютому 2025 року Спеціалізована екологічна прокуратура та Херсонська обласна прокуратура відправили до суду обвинувальний акт проти окупаційного керівника «Асканії-Нова» Дмитра Мещерякова. Його звинувачують у незаконному вивезенні тварин із заповідника, зокрема, до парку «Тайган» у тимчасово окупованому Криму. Справу кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, адже, за оцінкою прокурорів, розграбування заповідника є воєнним злочином і порушенням IV Гаазької конвенції.

Збиток від вивезення рідкісних тварин оцінили у 85 мільйонів 200 тисяч гривень. Але загальну шкоду від дій окупаційної влади ще належить підрахувати, каже перший заступник Державної екологічної інспекції Південного округу Андрій Сидоренко.

«За наявною інформацією, отриманою від працівників заповідника, які, на жаль, перебувають на окупованій території, а також з інших джерел, зафіксовані численні випадки порушення природоохоронного законодавства. Існує загроза втрати унікальних природних комплексів, адже через відсутність належного контролю можуть мати місця несанкціонованої вирубки, браконьєрства, порушення водного режиму територій, зникнення унікальних тварин, які знаходяться на цій території», — зауважив він.

Зараз науковці заповідника, які евакуювалися, продовжують дослідження на підконтрольній Україні території. Їздять в експедиції, зокрема в Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Бо і в окупованій установі на півдні, і у звільненій на півночі живуть коні Пржевальського, зазначив директор Шаповал.

Раніше повідомлялося, що Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова», що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.