«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Архівне фото

Понад 600 тисяч гривень витратила Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» на закордонні та внутрішні відрядження свого директора Володимира Топчого з початку повномасштабної війни.

Інформацію про витрати надали у відповідь на запит громадського активіста Дмитра Рябченка.

У документах зазначено, що протягом 2022–2025 років Володимир Топчий здійснив кілька поїздок за кордон — зокрема до Португалії, Польщі, США та Німеччини, а також мав службові відрядження всередині країни — до Києва та Одеси.

Серед вказаних цілей відряджень — участь у професійних конференціях, наради директорів зоопарків, оформлення віз та оцінка стану тварин для програм обміну. Найдорожчою стала поїздка до США у жовтні 2023 року на конференцію Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів (WAZA), яка коштувала понад 272 тисячі гривень.

США, Лос-Анджелес (жовтень 2023 року) — конференція WAZA: понад 272 тис. грн;

Португалія, Албуфейра (вересень-жовтень 2022 року) — конференція EAZA: понад 163 тис. грн;

Польща, Люблін (квітень 2025 року) — конференція ZooFanatika 2025: майже 72 тис. грн;

Німеччина, Берлін (квітень 2024 року) — зібрання зоопарків: понад 47 тис. грн.

Окремо врахована також поїздка до Варшави у серпні 2023 року, пов’язана з оформленням візи для поїздки до США. За даними міськради, вона коштувала понад 47 тисяч гривень.

Відповідь на інформаційний запит щодо відряджень директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого. Фото: Facebook Дмитра Рябченко

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий відреагував на появу підозр щодо витрат на його закордонні поїздки, опублікувавши іронічний допис з алюзіями на «Книгу джунглів». У ньому він ніби називає себе Мауглі, а міжнародні зооконференції — джунглями, підкреслюючи, на його думку, надуманість претензій. Володимир Топчий зазначає, що на відрядження не витрачалися кошти з міського бюджету, поїздки були офіційними, а їхнім результатом стала гуманітарна допомога зоопаркам України, в тому числі Миколаївському. Завершується допис згадкою про шакала Табакі — ще одним образом, через який він обігрує тему критики.

«Виявляється, Мауглі коштом бюджетних грошей роз'їжджає закордонними джунглями і витратив за чотири роки аж 600 тисяч гривень! Ганьба джунглям! По-перше, на поїздку Мауглі з бюджетних коштів не було витрачено жодної гривні. По-друге, на європейські та всесвітні конференції джунглів Мауглі отримав офіційне запрошення. По-третє, на всі поїздки було отримано дозвіл і від Балу, і від Хатхі — з посвідченням про відрядження. Там Мауглі розповів про страшну війну з рудими псами та попросив допомоги й підтримки. Понад 900 учасників конференції вітали Мауглі стоячи. Результатом цих поїздок стала допомога колег із сусідніх джунглів. EAZA (Європейська асоціація зоопарків і акваріумів, прим.) та WAZA зібрали для зоопарків України 2,5 млн євро. Ці кошти були розподілені між ними. Усі зоопарки України отримали нові великі дизельні генератори та корми. Наші джунглі отримали допомоги на суму понад 2,5 млн доларів і сплатили податок із цієї суми до бюджету міста — понад 15 млн гривень. Це результат роботи Мауглі за чотири роки. А щодо шакала Табакі — то всі знають, чим він харчується: падлом», — написав Володимир Топчий.

Журналістка «МикВісті» окремо уточнила у Володимира Топчого, яким чином оплачувалась його участь у міжнародних конференціях. Він пояснив, його відрядження фінансувала Комунальна установа «Миколаївський зоопарк».

— Там не було бюджетних коштів, бо місто не фінансувало ці поїздки. З бюджету я не брав коштів, і ніхто мені їх не давав. На ці поїздки виділялися кошти з господарської діяльності зоопарку, — пояснив Володимир Топчий.

Таким чином, упродовж трьох років повномасштабної війни витрати на відрядження директора зоопарку у валютному еквіваленті склали приблизно 8 600 євро та 5 700 доларів США. При цьому він наголошує, що завдяки цим поїздкам вдалося залучити допомогу на значно більшу суму.

Директор Миколаївського зоопаркуотримав нагороду за оборону Миколаєва від міської ради, Фото: Facebook Володимира Топчого

У 2023 році Володимир Топчий заявляв, що Миколаївський зоопарк перебуває у стані значного недофінансування. До кінця року закладу бракувало понад 10 мільйонів гривень. За його словами, місто ці кошти не виділяло.

Нагадаємо, у вересні українців закликали допомогти Миколаївському зоопарку у придбанні корму для тварин.

Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.