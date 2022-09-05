Украинцы призвали помочь Николаевскому зоопарку в приобретении корма для животных. Уже собрано 109 тысяч 895 гривен.

Сбор средств размещен на платформе dobro.ua от Украинской Биржи Благотворительности.

Отмечается, что в зоопарке проживает 4 000 животных, однако сейчас бюджету зоопарка не хватает на содержание такого большого количества животных и персонала. Организация выживает только за счет благотворительных пожертвований.

— В Николаевском зоопарке существует большая потребность в корме, а именно в овощах. В день животным необходимо 200 кг моркови, 150 кг капусты и 150 кг свеклы. Для того чтобы на месяц обеспечить животных в зоопарке необходимыми овощами, нужно 200 тысяч гривен, — отмечается на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Неравнодушные люди за месяц собрали половину необходимой суммы.

— В это сложное время войны мы заботимся не только друг о друге, но и о наших меньших друзьях. Война – страшное явление, от которого страдают не только невинные люди, но и животные. Однако вместе мы сможем их накормить! Присоединяйтесь и поддержите животных из Николаевского зоопарка, они нуждаются в вашей заботе, — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 марта Николаевский зоопарк получил огромную гуманитарную помощь от зоопарков Европы.

Также сообщалось, что неразорвавшийся российский снаряд, которым 27 февраля обстреляли Николаевский зоопарк, будут экспонировать в музее при зверинце.