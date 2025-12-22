 МОН розглядає розширення переліку національних іспитів інших країн для вступу у виші України 2026 році

  • понеділок

    22 грудня, 2025

  • 1.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МОН розширить перелік національних іспитів інших країн, які визнаватимуть на рівні з НМТ при вступі у виші України

Учні пишуть НМТ. Фото: РБК-УкраїнаУчні пишуть НМТ. Фото: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки України розглядає можливість розширити перелік національних іспитів інших країн, результати яких зараховуватимуть як альтернативу національному мультипредметному тесту (НМТ) під час вступу до українських вишів у 2026 році.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

— Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки, і якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи іншої країни, ми будемо ці результати визнавати. Тому що ми зацікавлені, щоб ці молоді люди залишались в нашій системі освіти, — зазначив заступник міністра.

Реклама

Він нагадав, що у 2025 році МОН дозволило вступ до університетів за результатами не НМТ, а польської матури. Водночас, за словами Миколи Трофименко, відповідне рішення було ухвалене лише у вересні, тому кількість таких звернень була невеликою.

Заступник міністра освіти і науки підкреслив, що впровадження цієї ініціативи не означає відмову від НМТ, адже тест «довів свою ефективність і за межами України».

— Така можливість передбачена, щоб не створювати додаткових перепон для абітурієнта. І тим більше — це в основному дуже сильні студенти. Тому що скласти ту ж саму матуру, або аналог в інших країнах — це не так легко насправді. Треба як мінімум знати мову. Плюс наповнення там, особливо математики, та й загалом — там набагато вищий рівень вимог, — додав він.

Нагадаємо, на Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють.

Останні новини про: Освіта

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють
Без пандусів: укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей
Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
Без пандусів: укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей
На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

«Я дзвоню, він не відповідає», — Табунщик не може зв’язатися зі своїм заступником, щоб дізнатись, чи поранили його під час полювання

5 годин тому

Тест на прозорість: Чому миколаївські посадовці засекретили інформацію, яку МикВісті відкрито надали у Кабміні

Головне сьогодні