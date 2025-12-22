МОН розширить перелік національних іспитів інших країн, які визнаватимуть на рівні з НМТ при вступі у виші України

Учні пишуть НМТ. Фото: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки України розглядає можливість розширити перелік національних іспитів інших країн, результати яких зараховуватимуть як альтернативу національному мультипредметному тесту (НМТ) під час вступу до українських вишів у 2026 році.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

— Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки, і якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи іншої країни, ми будемо ці результати визнавати. Тому що ми зацікавлені, щоб ці молоді люди залишались в нашій системі освіти, — зазначив заступник міністра.

Реклама

Він нагадав, що у 2025 році МОН дозволило вступ до університетів за результатами не НМТ, а польської матури. Водночас, за словами Миколи Трофименко, відповідне рішення було ухвалене лише у вересні, тому кількість таких звернень була невеликою.

Заступник міністра освіти і науки підкреслив, що впровадження цієї ініціативи не означає відмову від НМТ, адже тест «довів свою ефективність і за межами України».

— Така можливість передбачена, щоб не створювати додаткових перепон для абітурієнта. І тим більше — це в основному дуже сильні студенти. Тому що скласти ту ж саму матуру, або аналог в інших країнах — це не так легко насправді. Треба як мінімум знати мову. Плюс наповнення там, особливо математики, та й загалом — там набагато вищий рівень вимог, — додав він.

Нагадаємо, на Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють.