На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

За рік у Миколаївській області стало менше дитячих садків — закрили 11 закладів. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській області за рік закрили 11 дитячих садків.

Про це йдеться в програмі економічного і соціального розвитку області на 2026 рік, повідомляють «МикВісті».

За даними документа, 5 закладів дошкільної освіти були ліквідовані в територіальних громадах, ще 10 — призупинили роботу.

Водночас 4 дитсадки відновили діяльність. Окремо зазначається, що 57 закладів перебувають у простої та фактично не працюють.

Загалом у 2025 році в області функціонують 454 заклади дошкільної освіти. Їх відвідують 20 112 дітей.

Разом із цим зросла кількість дітей, які навчаються очно. У 2025 році в такому форматі освіту здобувають 75% вихованців — це 14,4 тисячі дітей.

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року у закладах освіти Миколаївської області потрібно облаштувати ще близько тисячі укриттів. Це дитячі садочки, школи, виші.