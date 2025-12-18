На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють
Аліна Квітко
8:46, 18 грудня, 2025
У Миколаївській області за рік закрили 11 дитячих садків.
Про це йдеться в програмі економічного і соціального розвитку області на 2026 рік, повідомляють «МикВісті».
За даними документа, 5 закладів дошкільної освіти були ліквідовані в територіальних громадах, ще 10 — призупинили роботу.
Водночас 4 дитсадки відновили діяльність. Окремо зазначається, що 57 закладів перебувають у простої та фактично не працюють.
Загалом у 2025 році в області функціонують 454 заклади дошкільної освіти. Їх відвідують 20 112 дітей.
Разом із цим зросла кількість дітей, які навчаються очно. У 2025 році в такому форматі освіту здобувають 75% вихованців — це 14,4 тисячі дітей.
Нагадаємо, станом на серпень 2024 року у закладах освіти Миколаївської області потрібно облаштувати ще близько тисячі укриттів. Це дитячі садочки, школи, виші.
