Атака дронів на Одещині: пошкоджені багатоповерхівка і школа, семеро поранених

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Увечері 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі вибито вікна у дев’ятиповерховому житловому будинку та навчальному закладі.

Після першої години ночі 18 грудня стало відомо про сімох постраждалих. Шістьом допомогу надали на місці, одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.