 Обстріл Одеської області 17 грудня

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атака дронів на Одещині: пошкоджені багатоповерхівка і школа, семеро поранених

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Увечері 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі вибито вікна у дев’ятиповерховому житловому будинку та навчальному закладі.

Після першої години ночі 18 грудня стало відомо про сімох постраждалих. Шістьом допомогу надали на місці, одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.

Останні новини про: Війна в Україні

Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic
Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла
США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки
Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла
Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic

Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних