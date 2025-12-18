Атака дронів на Одещині: пошкоджені багатоповерхівка і школа, семеро поранених
9:20, 18 грудня, 2025
Увечері 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, в Одеському районі вибито вікна у дев’ятиповерховому житловому будинку та навчальному закладі.
Після першої години ночі 18 грудня стало відомо про сімох постраждалих. Шістьом допомогу надали на місці, одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.
