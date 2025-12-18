Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще 6 — поранені

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Вдень 17 грудня та вночі 18 грудня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще 6 — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Берислав, Новодмитрівка, Станіслав, Білозерка, Дар'ївка, Урожайне, Костирка, Золота Балка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Софіївка, Садове, Молодіжне, Берегове, Дніпровське, Олександрівка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк та Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили чотири багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автоцентр, газопровід, автобус та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.