Росіяни обстріляли багатоповерхівки в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025. Фото: Суспільне ЗапоріжжяНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вдень 17 грудня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. У місті зафіксували влучання у два житлові будинки, а також по об’єкту інфраструктури. Щонайменше 26 людей, серед них одна дитина, дістали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки дві багатоповерхівки зазнали значних руйнувань. Ще 12 багатоквартирних і приватних будинків пошкоджені.

«Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи. Фахівці районної адміністрації продовжують обстеження місць влучань для фіксації пошкоджень», — повідомив Іван Федоров.

У ДСНС області уточнили, що серед постраждалих у Запоріжжі — 19 людей. Одну людину врятували з-під завалів, ще п’ятьом містянам надали психологічну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом обстрілів Запоріжжя та Кушугумської громади за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За даними поліції, 17 грудня з 11:30 до 12:00 російські війська завдали чотири удари керованими авіабомбами по території обласного центру та району. Два удари припали на багатоквартирні житлові будинки, один — на об’єкт інфраструктури, ще одну авіабомбу скинули поблизу гімназії у Запорізькому районі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя, 17 грудня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

